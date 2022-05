Odkryła sekret "WIECZNEJ" MŁODOŚCI? Poznajcie 54-letnią Masako Mizutani (ZDJĘCIA)

CO ROBIĆ🤔😔�... 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mam skóre atopowa. Czym i jak mam zmywac spf? Płyn micelarny a pozniej zel badz pianka do buzi? To jest dwufazowe oczyszczanie? Czy jakis olej/ balsam/ masło do demakijazu a pozniej mycie zelem? Czy zel z olejami, nastepnie micel i zel do mycia? Pozniej mam syfy z białymi czubami po tych filtrach. Na mojej saharze NIGDY KROST NIE MIAŁAM. Czy rozni sie od siebie jakos zmywanie filtrów chemicznych/fizycznych a mineralnych??? Pomocy, Polacy- rodacy😔🙏💗💗💗