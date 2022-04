Odmieniona Barbara Kurdej-Szatan w nowej fryzurze: "Poczułam, jakbym pozbyła się JAKIEGOŚ CIĘŻARU" (FOTO)

Wydaje się, że Barbara Kurdej-Szatan wyszła jednak ze skandalu obronną ręką. Dziś po negatywnych komentarzach praktycznie nie ma śladu, a ona sama wróciła do robienia tego, na czym zna się najlepiej, czyli autopromocji. Całkiem niedawno pochwaliła się na przykład dwustumetrowym tarasem w nowym apartamencie.

Teraz z kolei Basia zafundowała sobie metamorfozę. Już wiosna, a więc to w końcu idealny moment, aby coś zmienić. Celebrytka zaczęła od włosów, czym pochwaliła się w nagraniu udostępnionym na Instagramie. Widzimy na nim efekt "przed" i "po" , a Kurdej-Szatan oddała się w ręce zaufanego fryzjera gwiazd, który przed nią czesał także wiele innych sław.

Zrobiłam to! - zakomunikowała.

W sobotę na jej profilu pojawiła się w kolei seria zdjęć, na których internauci mogli zobaczyć jej nową fryzurę z bliska. Basia pozbyła się dotychczasowych długich włosów na rzecz krótszej fryzury, jednak pozostała wierna blondowi . W opisie do posta wyjaśnia, że ścięcie kilkunastu centymetrów włosów miało dla niej wymiar niemal terapeutyczny.

To było cudowne! Poczułam, jakbym pozbyła się jakiegoś ciężaru. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Wiem, że to błahostka, ale ja całe swoje życie miałam długie włosy i po prostu stresowałam się. Dzięki za dopingowanie! Zmiany są okej! - zapewnia.