Odmieniona Danuta Martyniuk zachwyca na rodzinnej (?) imprezie w czerwonej sukni z bufiastymi rękawami (FOTO)

Ośmielona Danuta ma za sobą serię wywiadów i sesji zdjęciowych. Rozmawiając z mediami, celebrytka zdradziła m.in. sekrety swojej diety. Przyznała, że najważniejsze było ograniczenie do minimum spożywania słodyczy. Kluczem do wymarzonej sylwetki okazało się też częstsze spożywanie wody.

Kiedy przy moim wzroście 154 centymetrów waga pokazała 67 kilogramów, wiedziałam, że przede wszystkim muszę przestać jeść słodycze, bo to one mnie gubiły. Zmniejszyłam też o połowę porcje posiłków i piłam dużo wody. W sumie schudłam 17 kilo. Czuję się lżej i mam większą chęć do życia. Codziennie rano chce mi się wstać, ładnie ubrać i umalować. Po takim spadku wagi wymieniłam niemal całą garderobę i była to najprzyjemniejsza część metamorfozy - zachwycała się w jednym z wywiadów Danuta.