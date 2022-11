Danuta Martyniuk o "zamykaniu tych mord" krytykom Daniela: "Byłabym wyrodną matką, gdybym się go WYRZEKŁA. Już ODPOKUTOWAŁ"

Bbh 12 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Co się dzieje z facetami dzisiaj? Co jeden to bardziej roszczeniowy.. facet zaproponował mi przeprowadzkę do innego miasta Dla mnie to było logiczne ze mi w tym pomoże, ze jak u niego zamieszkam będzie chociaż na początku płacił za wzzuxtko On mi na to „chyba żartujesz przeprowadzka to nie koniec świata, zebym ja musiał za to płacić, masz być moja partnerka nie utrzymanką, wodę wszędzie zużywasz”i klasyczny tekst „już byłem z taka co tylko brała jesrem ostrożny”… czyli teraz on będzie tylko brał a Ja mam siè sama przeprowadzić i jeszcze mu ulżyć w kosztach życia… Naprawdę kobiety zaszkodziłyśmy sobie tym feminizmem teraz faceci nie chcą dać od siebie dosłownie nic i tylko wymagają Powiedzualam mu oczywiście żeby się wpychał z takim podejściem :/