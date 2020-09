Odmieniona Edyta Pazura ma włosy JAK NACHOSY (FOTO)

Prawda 30 min. temu zgłoś do moderacji 10 1 Odpowiedz

Zdjęcie nie odzwierciedla tego co zobaczylibyśmy na żywo także trudno powiedzieć Wiadomo tylko tyle ze Pani Edyta nie jest już do siebie podobna ale to raczej dobrze Teraz wyglada fajnie