Odmieniona gwiazda "Miasteczka Twin Peaks" powraca na ekran! Przez lata eksperymentowała z wyglądem Poznalibyście ją?

Ibisz 29 min. temu

Czy Ibisz znowu będzie w tańcu z gwiazdami program prowadził we wrześniu?sylwester z Polsatem?znowu?czy on się wszędzie musi do tej tv pchać?słyszałam jeszcze że ma znowu prowadzić program awantura o kasę . Wszędzie ten Ibisz.Nie ma już żadnych innych prezenterów telewizyjnych tylko Krzysztof Ibisz?sylwester x Polsatem znowu w tym roku Ibisz?to już przesada.Ten pan jest wszędzie .Nie ma nikogo innego?rozumiem że jest dobry ale on jest wszędzie i to już mdłe się robi.moze chciwy na kasę jest?żenada.Wszedzie się pcha .Taniec x gwiazdami awantura o kasę i jeszcze sylwester x Polsatem.Moze za niedługo wystąpi w serialach na wspólnej pierwsza miłość i m jak miłość i ciągle te żeby pokazuje .Dajcie żyć ludziom.Nie ma innych prezenterów telewizyjnych tylko ten Ibiss?mam inną propozycje :zaprosić go do programu taniec z gwiazdami żeby zatańczył przyciągnie uwagę widzów a program taniec z gwiazdami poprowadzi ktoś inny.