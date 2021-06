Tak dziś wygląda gwiazda "Miasteczka Twin Peaks", Lara Flynn Boyle. Poznajecie ją jeszcze? (ZDJĘCIA)

klops 12 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Film z nią widziałam ostatnio. Grała matkę dorosłego faceta który wyglądał na jej równolatka . Pamiętam jak by to wczoraj było kiedy grała laskę/kosmitkę w Men in Black . Pamiętam premierę filmu. Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy z tego jak szybko płynie czas