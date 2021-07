Odmieniona Izabela Małysz promuje "Taniec z gwiazdami" w kreacji Z PIÓRAMI (ZDJĘCIA)

Na parkiecie zobaczymy również Izabelę Małysz. Niedawno żona Adama Małysza pojawiła się na planie promocyjnego spotu programu. W środę zaprezentowała natomiast instagramowym fanom zdjęcie spakowanych walizek na tle górskich krajobrazów, ogłaszając, iż właśnie rozpoczyna przeprowadzkę do Warszawy.

Po przybyciu do stolicy Iza błyskawicznie rzuciła się w wir nowych zawodowych zobowiązań. W środę żona jednego z najsłynniejszych rodzimych skoczków wzięła udział w sesji zdjęciowej promującej kolejną edycję "Tańca z gwiazdami". Fani programu po raz pierwszy mieli okazję ujrzeć mały przedsmak tego, jak będą wyglądały popisy Izabeli na parkiecie. Na planie Małysz wystąpiła bowiem w srebrzysto-czarnej, połyskującej tanecznej kreacji z piórami oraz pełnym makijażu.

Na profilu programu internauci mogli podejrzeć Izę podczas przygotowań do sesji i zobaczyć, jak pozuje do kolejnych ujęć oraz testuje specjalny instagramowy filtr. Dla Małysz program jest celebryckim debiutem. Oglądając nagrania zza kulis sesji do "TzG", nie sposób było oprzeć się wrażeniu, że Izabela wciąż jest lekko onieśmielona zamieszaniem wokół show. Podczas gdy Kajra czy Radosław Liszewski beztrosko tańczyli przed obiektywem, żona skoczka zaprezentowała statyczną pozę i delikatny uśmiech.