ODMIENIONA Jessica Simpson z nabrzmiałymi i posiniaczonymi ustami załatwia sprawunki w Beverly Hills (ZDJĘCIA)

Żenada 42 min. temu zgłoś do moderacji 54 4 Odpowiedz

Dosłownie wczoraj czytałam, że by Ann jest na obozie w tropikach a Robcio dzieciakami się zajmuje, a dziś już z rana wychodzą ze studia DDTVN. do tego zakaz komentowania, chore to się serio robi, o co chodzi?