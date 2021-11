Jessica Simpson pokazała zdjęcie sprzed 4 LAT, gdy zmagała się z ALKOHOLIZMEM: "Nierozpoznawalna wersja mnie samej" (FOTO)

Osoba na zdjęciu z 1 listopada 2017 roku to ktoś, kto jest nierozpoznawalną wersją mnie samej. Miałam do odrobienia potężną lekcję. Wiedziałam, że chcę odzyskać swój naturalny blask, chcę wygrać walkę o szacunek do samej siebie i obdarzyć świat bolesną szczerością. Żeby to uczynić, musiałam odstawić alkohol, który zatruwał moje serce i umysł. Byłam tym zmęczona - wyznała.