Odmieniona Khloe Kardashian kusi wyszczuploną sylwetką przy basenie (FOTO)

Halinka 48 min. temu

No twarz ma zrobiona bardzo i mnie to nie dziwi. Po latach hejtu co się na nią wylał i oficjalnego przydomku "najbrzydszej z sióstr" w prasie, dziwię się, że i tak zachowała rysy ludzkie. Natomiast ciało... Cóż mogę powiedzieć, bajka. Wiadomo, że wspiera się zabiegami. Sama bym się w spierała ale ona praktycznie mieszka na siłowni. Kawał dobrej roboty.