Khloe Kardashian zachwyca sylwetką w obcisłej mini (ZDJĘCIA)

Szpon 13 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Za to mnie intrygują te długaśne tipsy.. powiedzcie mi proszę, jak można funkcjonować z tak długimi szponami? Rozumiem,że myć garów nie musi, nie gotuje, makijaż itd jej robią..no ale za przeproszeniem jak ona się podciera (zakładam, że akurat do tej jednej czynności nie zatrudnia asystentki), przecież to grozi raną ciętą (a może i nawet raną szarpaną, w przypadku pośpiechu) w okolicach krocza. Pytam z czystej ciekawości?