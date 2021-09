Odmieniona Marta Wierzbicka eksponuje zgrabne nogi i prawi o miłości do siebie (ZDJĘCIA)

Dramat 48 min. temu zgłoś do moderacji 6 11 Odpowiedz

Takie czasy, zero empatii, checi niesienia pomocy . Kazdy tylko prawi o milosci do siebie, nauczaniu kochania siebie. Dramat. Ja nie nam na to czasu! Codziennie pomagam ludziom i zwierzetom nie skupiam sie na bzdurach, ale to wlasnie caly showbiznes. Wszyscy zakochani w sobie, akceptujacy swoje niedoskonalosci itd. Dorabiaja ideologie do wszystkiego! A to do otylkosci, a to do macierzynstwa. Wszystko takie piekne, ze do pozygu. Kazdy skupiony na sobie do granic absurdu.