Marta Wierzbicka pozuje w wannie bez makijażu: "Coś się dzieje z moim organizmem"

Pola 48 min. temu

Normalna fajna kobieta, nie ubolewa nad sobą, a pokazuje codzienność, to jest teraz ważne - jak miałam "naście" lat, to dążyłam do ideału, a on nie istnieje i po co te kompleksy za młodu jak się było fajną dziewczyną ? Strata czasu :)