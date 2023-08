Odmieniona Natalia Nykiel w drapieżnej koronce wdzięczy się na premierze nowego singla (ZDJĘCIA)

Natalia Nykiel w 2013 roku wzięła udział w "The Voice of Poland", które okazało się przepustką do jej kariery. Rok później udało jej się wydać debiutancki album "Lupus Electro". Rzesze fanów przyniosła jej z kolei piosenka "Bądź duży", która przez długi czas nie schodziła ze szczytu list przebojów. Okazuje się, że wokalistka szykuje właśnie wielki powrót, bo 10 sierpnia jej fani będą mogli posłuchać nowego kawałka artystki. Utwór "Bye bye" powstał we współpracy z portugalskimi producentami, a Natalia ostro zabrała się za promocję nowego singla.