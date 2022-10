Kobieta Roku Glamour 2022. Natalia Nykiel niczym kosmitka z innej galaktyki błyszczy w srebrnej sukience (ZDJĘCIA)

wnioski 22 min. temu zgłoś do moderacji 39 16 Odpowiedz

Problem z Roksaną Węgiel (również z Viki Gabor i Sarą James) jest taki, że brak im przebojowości, odwagi i dobrych piosenek. Roksana Węgiel tylko na początku kariery osiągała duże sukcesy bo o wszystkim w 100 procentach decydowała jej była wytwórnia muzyczna (UMP), ale gdy od niej odeszła to wszystko co zaczęła robić okazało się przeciętne, słabe i nudne. Chcieli zrobić z niej gwiazdę, ale ona stwierdziła po 2 latach, że jej nie zależy. Dobry przykład z USA to Justin Bieber. Przecież on jako nastolatek był produktem wytwórni muzycznej. Robił to co mu kazali. Ktoś powie że to złe, ale właśnie dzięki temu osiągnął sukces. A mógł powiedzieć po 2 latach że "mam tego dosyć". Niestety, ale jak ci młodzi ludzie nie chcą robić tego co proponuje im wytwórnia i menadżerowie to ich kariera się kończy. Odbiorcy muzyki/fani lecą na to co dobre, a jednak specjaliści z wytwórni najlepiej wiedzą co się sprzedaje i co trafi do ludzi.