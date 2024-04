Odmienione rozpoczęcie "Tańca z Gwiazdami". Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut zaczęli od tłumaczeń: "ROZUMIEMY ŻAL"

W ubiegłym tygodniu "Taniec z Gwiazdami" opuścili Aleks Mackiewicz i Izabela Skierka. Wywołało to ogromne oburzenie widzów, a wszystko ze względu na to, że para otrzymała aż 38 punktów od jury. Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna początek programu rozpoczęli od wyjaśnień i apelu do widzów.