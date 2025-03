Odmieniony Brad Pitt sfotografowany na planie nowego filmu

61-letni Brad Pitt od kilkudziesięciu lat jest obecny w świecie filmowym. Aktor ma na koncie wiele ról i nie zamierza wybierać się na zawodową emeryturę. Już za jakiś czas ponownie będzie go można oglądać na dużym ekranie w "Heart of the Beast". Projekt to wyjątkowy, bowiem na planie ponownie mógł spotkać się z Davidem Ayerem, z którym już współpracował przy "Furii". Brad wcieli się w byłego żołnierza sił specjalnych, a film ma opowiadać o walce o przetrwanie w w dziczy Alaski po katastrofie lotniczej.