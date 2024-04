Odmieniony wygląd córki Izabeli Macudzińskiej rozwścieczył internautę: "Ile lat ma to dziecko?!". Celebrytka zareagowała (FOTO)

Izabela Macudzińska pokazała nagranie z córką. Fani w szoku

Internauta krytykuje rozjaśnione włosy córki Izabeli Macudzińskiej. Odpowiedziała

(...) Tak, pozwoliłam na to, nie widzę w tym problemu. Jeśli moja córcia tego chciała - ok. Była to przemyślana decyzja, którą obie przegadałyśmy. Wszelkie za i przeciw. I skoro tego pragnęła, to czemu mam jej zabronić. Ważne, aby być pewnym tego, czego się chce i myśleć do przodu i tak było tu teraz, więc sama zaprowadziłam córkę do najlepszego specjalisty. (...) Bo jak już miała coś robić z włosami, to tylko on mógł się tym zająć - wyjaśniła obszernie Macudzińska.