Odpicowana Kim Kardashian szusuje po stoku. Internauci są przerażeni: "ZWOLNIJ! Gdzie jej kask?!" (WIDEO)

Kim Kardashian jest typem celebrytki, która wręcz obsesyjnie dba o to, by zawsze perfekcyjnie zaprezentować się w mediach społecznościowych. Nie inaczej było podczas wypadu na narty. Ostatnio Kim wybrała się do Aspen, które jest jednym z najsłynniejszych ośrodków narciarskich w Stanach Zjednoczonych. Kurort od lat przyciąga miłośników luksusowego wypoczynku i zimowego wypoczynku, w tym słynną rodzinę Kardashian.