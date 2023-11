Jak wyglądałyby Kardashianki bez operacji plastycznych? Sztuczna inteligencja zaprezentowała ich NATURALNE wersje. Poznajecie? (ZDJĘCIA)

Zobacz także: TYLKO U NAS! Krupa o rozwodzie z mężem. Dlaczego jeszcze go nie sfinalizowali?

Kardashianki wielokrotnie ingerowały w urodę

Gwiazdy reality-show emitowanego obecnie na platformie Disney+ wielokrotnie oskarżane były o wyznaczanie niemożliwych do osiągnięcia kanonów urody , wpędzając w kompleksy wiele młodych kobiet. Oglądając zdjęcia wykonane na przestrzeni kilkunastu lat, zauważymy wyraźne różnice w ich wyglądzie zewnętrznym. Ponadto bardzo chętnie korzystają z profesjonalnych programów do obróbki zdjęć umieszczanych finalnie na Instagramie.

Najstarsza z sióstr, Kourtney Kardashian , przyznała się do stosowania zabiegów odmładzających. Najczęściej poddaje się mezoterapii z wykorzystaniem osocza krwi . Ponadto przyznała się do wszczepienia implantów piersiowych w wieku 21 lat.

Podobny zabieg prawdopodobnie ma też na koncie Kylie Jenner . Już jako 15-latka zaczęła eksperymentować z zabiegami medycyny estetycznej, przyznając się do systematycznego powiększania ust .

68-letnia Kris Jenner wydała majątek na operacje plastyczne . Oficjalnie przyznała się do operacji biustu przeprowadzonej jeszcze w latach 80. oraz liftingu szyi . Regularnie też korzysta z wypełniaczy i laseroterapii. Zarzeka się jednak, że nigdy nie dokonała korekcji nosa .

Widok naturalnych Kardashianek wyraźnie zaskoczył internautów

Kim ma po prostu mniej makijażu; Kim i Kourtney wyglądają tak samo, tylko mają inny makijaż; To po prostu nakładanie na ich twarze starych obrazków. Ten sam wygląd, tylko bez makijażu - wypunktowali internauci.

Komentujący zwrócili też uwagę, że nie wygląda to na efekt pracy sztucznej inteligencji. Uznali, że zmiany wynikają... ze starzenia się .

AI? To w zasadzie kopia i wklejenie ich twarzy z 2007 roku; To nie jest sztuczna inteligencja, lol. To tylko ich stare zdjęcia; Myślę, że wraz z wiekiem twoja twarz po prostu się naturalnie zmienia - ocenili.