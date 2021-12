Odpicowana w biały garnitur siostra Roberta Lewandowskiego wspiera piłkarza na gali w Dubaju (ZDJĘCIA)

Tuż po Bożym Narodzeniu Robert Lewandowski wraz z Anią wskoczyli do prywatnego odrzutowca i polecieli do Dubaju, gdzie w poniedziałek odbyła się gala Globe Soccer Awards. Ponoć piłkarz do ostatniej chwili zastanawiał się, czy wziąć udział w ceremonii. Ostatecznie pojawił się na evencie. Niestety Lewemu nie udało się zgarnąć nagrody dla najlepszego piłkarza 2021 roku, która powędrowała w ręce Kyliana Mbappe. Napastnik Bayernu Monachium otrzymał jednak statuetkę im. Diego Maradony dla najlepszego strzelca w sezonie. Robert został też uznany za najlepszego piłkarza w głosowaniu na platformie TikTok.