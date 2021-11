Złota Piłka 2021. Roześmiana Anna Lewandowska wspiera Roberta z TEŚCIOWĄ I SZWAGIERKĄ (ZDJĘCIA)

Zenka 17 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

Werdykty werdyktami wiedzą wszyscy jak są przyznawane ...po układach . Lewy i tak jest nr 1. nie ma o czym mówić .Do wszystkiego doszedł ciężka pracą. Fajnie że ma wsparcie w rodzinie ,to ważne. Cudownie że mimo iż ma żonę to zawsze jest przy nim miejsce dla mamy i siostry. Taki syn i brat to skarb .Lewych można lubić lub nie ale Robert jest dobrym człowiekiem i tyle