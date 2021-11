Złota Piłka 2021. Robert Lewandowski "WIEDZIAŁ, ŻE NIE WYGRA"! (TYLKO NA PUDELKU)

KIBIC 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Robert w tym roku nie dostałeś złotej piłki, ale ją dostaniesz w następnym. Ty dostałeś za to i dostajesz od nas kibiców wielkie wsparcie i szacunek bo nikt i nigdy dla naszej piłki nie zrobił tyle co Ty. Trzymaj tak dalej i nie odpuszczaj, ten malutki konkurent z PSG odpadanie w rywalizacji o kolejną piłkę. Patrząc z drugiej strony to w wielkim świecie piłki jest wielka korupcja i układy. To już nie jest sportowe zachowanie, to rzuca cień na czystą rywalizację i ten sport który przyciąga miliony kibiców na całym świecie.