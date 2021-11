Anna Lewandowska i Robert Lewandowski DOKAZUJĄ W PARYŻU: prosecco, romantyczna kolacja i uwodzicielskie selfie... (ZDJĘCIA)

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski udali się do Paryża, gdzie odbędzie się jedna z najważniejszych gal sportowych na świecie. Od tygodni kibice obstawiają, kto w tym roku dostanie Złotą Piłkę, a wielu fanów piłki nożnej ma nadzieję, że wyjątkowe wyróżnienie trafi właśnie do Lewandowskiego. Na uroczystym wydarzeniu, które odbędzie się 29 listopada, piłkarzowi będzie towarzyszyć oczywiście żona Anna.

Trenerka relacjonuje podróż do Paryża i wszystko wskazuje na to, że na czerwonym dywanie zamierza zadać szyku. Lewa nie oszczędza na przygotowaniach do "wielkiego wieczoru". Pochwaliła się wizytą u fryzjera, a później wybrała się na zakupy do słynnej galerii Lafayette, gdzie mieszczą się butiki najbardziej luksusowych marek na świecie.