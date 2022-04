Odpicowana w różowy płaszcz Klaudia Halejcio maszeruje z ukochanym Oskarem i córką na imprezę urodzinową (ZDJĘCIA)

smutnomi 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

ok mam 19 lat. przyznaję sie ze uwazalam Honorate za ideal urody zwlaszcza an insta i na teledyskach. Ale tutaj to zupelnie inna osoba i nie chodzi o makijaz tylko ksztalt oczu twarzy wlosy wszystko. Bylo mi tez smutno ze jestem mlodsza od Halejcio a wygladam na bardziej zmeczona bo szkola i praca po lekcjach daa mi w kosc. A tutaj Klaudia wyglada jak normalna 30 latka, nie jak moja kolezanka z klasy w tym samym wieku. obie sa ladne i Kludia i Honey ALE DLACZEGO TAK ZAKLAMUJA RZECZYWISTOSC I WPEDZAJA DZIEWCZYNY W KOMPLEKSY. Honey na bank na insta ma peruki i doczepy. I jeszcze jedno dysmorfobia to straszna choroba. Mam w kalsie dziewczyne ktora przestala W OGOLE WYCHODZIC Z DOMU I DO SZKOLY bo uznala ze jest za brzydka a na insta sa same pieknosci. Sluczna dziewczyna swoja droga. I teraz ma rok szkoly w plecy i wszystkie wyjscia imorezy ja ominely. Musiala isc na terapie. A wiekszosc moivh kolezanek juz terqz odklada na sztuczne cycki i robia usta. Bo czuja sie brzydkie a chlopaki tylko patrza na insta girls i porownuja nas do nich. Smutno mi musialam sie wygadac