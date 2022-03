Klaudia Halejcio rozpływa się nad mężem, a fani przecierają oczy ze zdumienia: "Myślałam, że to MISIEK KOTERSKI"

Gosc 17 min. temu zgłoś do moderacji 17 4 Odpowiedz

Facet musi byc tylko ladniejszy od diabla. Z ladnej miski sie nie najesz. Laski o umiarkowanej urodzie uganiaja sie za przystojniakami, a potem jak takiego ustrzela to drza ze inna jej go odbierze. Nie przystoi jak facet ladniejszy jest od baby. Bo to podkresla brzydote kobiety. I co to nusi byc za uczucie gdy sie baby za Twoim facetem ogladaja a inni faceci za toba nie.