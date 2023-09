Odpicowane gwiazdy błyszczą na premierze "Znachora": 64-letnia Grażyna Torbicka z dekoltem, biała Katarzyna Zielińska i inni (ZDJĘCIA)

Wkrótce do kin na całym świecie trafi film " Znachor ". Jest to kolejna ekranizacja słynnej powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, jednak tym razem w reżyserii debiutanta Michała Gazdy. Zrealizowana na zlecenie Netflix'a produkcja przedstawia historię szanowanego profesora chirurgii, który traci rodzinę i pamięć. W rolę tytułowego znachora wciela się Leszek Lichota .

W poniedziałkowy gwiazdy tłumnie przybyły do Teatru Narodowego, by świętować to wyjątkowe wydarzenie. Wśród znanych i lubianych, którzy wdzięczyli się na czerwonym dywanie, nie zabrakło aktorów, którzy zagrali w produkcji. Pojawił się m.in. Mikołaj Grabowski czy Izabela Kuna.