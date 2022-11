Odpicowane gwiazdy świętują 11. urodziny Vitkaca: Małgorzata Socha, Jessica Mercedes, Justyna Gradek... (ZDJĘCIA)

Celebryci po raz kolejny musieli znaleźć trochę wolnego czasu w swoich napiętych grafikach i pojawić się na urodzinach Vitkaca. Tym razem na ściance obecne były prawdziwe pasjonatki mody. Nie zabrakło więc Jessici Mercedes, która pozowała z wyrazistym makijażem. Szafiarka ufarbowała swoje brwi na blond, więc wzrok przyciągały przede wszystkim mocno umalowane oczy z wyjątkowo długimi rzęsami. Jessica z całą pewnością błyszczała na ściance, bo do krótkiego złotego żakietu dobrała cekinowe kozaki sięgające aż do ud i pasującą do nich spódnicę.