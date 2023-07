Odważna Aleksandra Żebrowska pokazała się W SAMEJ BIELIŹNIE. Fani pieją z zachwytu: "Piękna, naturalna kobieta"

Kim 1 godz. temu zgłoś do moderacji 249 3 Odpowiedz

Wiecie co mnie u niej wkurza? To niby normalizowanie macierzyństwa. Z jednej strony to fajne, że pokazuje się bez filtrów, ale nie oszukujmy się: to piękna dziewczyna z bogatego domu, żona znanego aktora, która swój biznes zaczynała jako osoba z dużą ilością followersow plus jak się tak napnie pośladki, to nie ma szans, żeby ktoś nie miał cellulitu. Ona jest taka dziewczyna z sąsiedztwa, jak Mata jest raperem z ulicy