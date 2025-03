Odziana w biel Eva Longoria świętuje urodziny na jachcie

O tym że Eva obchodziła 50 urodziny dowiedziałem się już jakiś czas temu, chociaż wcale się tym nie interesowałem. Jeżdżąc autobusem po Warszawie taka informacja o jej 50 urodzinach wyświetlała się na wyświetlaczu. Niedawno też widziałem podobną informację o 70 urodzinach Bruce Willisa. Powiem że byłem tym zażenowany. Nie wiem po co wyświetlać w publicznym autobusie info o urodzinach jakiejś aktorki/aktora, w dodatku z zagranicy. Jakbym spotkał tego "bystrzaka" co na to wpadł to bym mu coś powiedział do wiwatu.