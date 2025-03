Dumna Julia Wieniawa wspomina kulisy pokazu w Paryżu: "Eva Longoria MNIE PAMIĘTAŁA"

Kilka miesięcy temu Wieniawa do długiej listy sukcesów dopisała przejście po wybiegu w trakcie pokazu L'Oreal Paris w ramach Paryskiego Tygodnia Mody . Julia miała wówczas okazję zaprezentować się obok takich osobistości jak Kendall Jenner, Jane Fonda czy Eva Longoria.

Julia Wieniawa wspomina pokaz w Paryżu

Ostatnio 25-latka gościła na kanale "Polecony z WWA" u Sandrine Meunier. W trakcie rozmowy pojawił się wątek wspomnianego pokazu. Wieniawa wróciła wspomnieniami do tego dnia i opowiedziała nieco o kulisach wydarzenia. Jak zdradziła, zamieniła kilka zdań m.in. z Evą Longorią . Amerykańska aktorka miała pamiętać Polkę z festiwalu w Cannes.

Eva Longoria pamiętała mnie z Cannes, więc pozamieniałam z nią parę zdań. Z Camilą Cabello i Kendall Jenner siedziałyśmy chwilę razem. Ja nie wiem, jak to się stało. To było tak kuriozalne, ale rzeczywiście, jakoś tak nas ustawili, że siedziałyśmy koło siebie, więc rozmawiałyśmy. Typowe small talki dziewczyn, które się za bardzo nie znają - stwierdziła.

Czułam się tam traktowana na równi, co jest bardzo fajnie. Nie spodziewałam się tego. Raczej spodziewałam się, że będę gdzieś na szarym końcu, niezauważona, wiesz, jakaś dziewczyna z Polski, ale absolutnie tak nie było, co bardzo doceniam i bardzo jestem wdzięczna tej marce za możliwość spełnienia marzenia. W sumie nawet nie miała takiego marzenia, to przewyższało moje cele z dzieciństwa - podsumowała Wieniawa.