Odziana w bikini Iza Miko świętuje 42. urodziny na luksusowym jachcie (FOTO)

Matko. 4 min. temu

Czytając co poniektóre komentarze, cieszy mnie, że jestem z pokolenia, z którego chłopcy (nie, nie mężczyźni) simpują do teraz już 36-letniej Megan Fox, czy 50-letniej Sofii Vergary (może nie polega to na tym, że chcieliby (nie umiem tego obrać w słowa XD - tzn. skłonność do związku z kimś w tym wieku) z nimi być, ale - ot - doceniają urodę; zachwycają się nią, nie określają mianem „starego pudła”, jak bywa w przypadku Karyn z tłustymi włosami, odstającym brzucholem i wylewającymi się bokami, albo typów z zakolami z futrem na nie lepszym „kaloryferze”. 20-latki, komentujące, że: ha, ha, już taka stara - luz, czas mija, za 10 lat też będziemy 30-stkami; nie daj Boże traficie na pedof…, dla którego taki wiek już nie jest dopuszczalny. Nieważne, jak zgrabne, jędrne i seksowne będziecie. Codziennie rodzą się młodsze, sorry. Takie chwalenie się młodością też nie jest dobre (bardziej - wywyższanie się nią) i może wskazywać na późniejsze problemy ze sobą. A te inne typu: „po co”. No, po co się myć, skoro umrzemy, i będzie tylko szkielet? Dajcie spokój. Żyjcie chwilą, szczęście to głównie te małe rzeczy. Chcesz iść na siłownię? Zrób to. Chcesz zejść z blondu do czerni? Chcesz zrobić kolczyk w brzuchu? Zrób to. Żyj, jakby miało nie być jutra.