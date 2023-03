Odziana w markowe dodatki Izabela Janachowska buszuje w butiku i posyła paparazzi szerokie uśmiechy (ZDJĘCIA)

juhfjh 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Ludzie, dajcie sobie spokój z czepianiem się zębów. Wybielanie niszczy szkliwo, licówki nie są dla młodych. Ile razy można piłować zęby? To trzeba wymieniać, za 30 lat już nie bedzie co piłować. Nic nie równa się naturalnym zębom. Nawet jeśli nie są superbiałe to zawsze są o niebo lepsze od sztucznych. Mam 46 lat, komplet zębów i nigdy leczenia kanałowego. Mój mąż to samo. Może nie wyglądamy jak z katalogu, ale mamy swoje zęby, które czują i reagują, nie sztuczne śrubki. Dentysta, odkamienianie, lakierowanie, czyszczenie, mycie i nitkowanie. Rozsądna dieta bez opychania się cukrem i to wystarczy