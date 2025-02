Odziana w "nagą zbroję" Julia Fox świeci śnieżnobiałymi zębami na evencie

O Julii Fox zrobiło się szczególnie głośno, gdy związała się z Kanye Westem. Para tworzyła związek zaledwie przez sześć tygodni. Modelka i raper poznali się w chwili, gdy oboje mieli za sobą burzliwe doświadczenia relacyjne.

Związek Fox i Westa nie był zwykłym romansem w show-biznesie. Ich publiczne wystąpienia wzbudzały sensację, ponieważ celebryci chadzali do najpopularniejszych i najdroższych knajpek. Sporo osób twierdziło, ze ich relacja ma tylko sprawić, że będzie o nich głośno. Po ich rozstaniu jeden z internautów pokusił się nawet o zwrócenie się do Julii na jej Instagramie.

Mówiłaś o tym człowieku w prasie, jakbyście byli małżeństwem. Jesteś po prostu zdesperowana, by zwrócić na siebie uwagę. To nie było nawet 15 minut, to były może 2 minuty sławy - napisał wówczas "fan".

Fox nie pozostała dłużna: "Chciał, żebym to, k*rwa, robiła!!!", co tylko było dowodem na potwierdzenie teorii internautów, że raperowi zależało, by o jego związku rozpisywała się prasa.

Julia Fox pozuje w odważnej zbroi. Chciała być jak Bianca Censori?

Julia nie poddaje się i cały czas ma chrapkę na show-biznes i awans do grona pierwszoligowych celebrytów. Chociaż nie zanosi się na to, by miała zawojować media lub świat mody, 35-latka dwoi i się i troi, by o niej mówiono. W końcu się udało i Julia ma chwilę sławy na Pudelku. Modelka pojawiła się ostatnio na evencie jednej z marek kosmetycznych i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdy nie jej odważna stylizacja.

Fox postawiła na beżowy płaszcz, który odkrywał dekolt i część brzucha. Spod płaszcza celebrytki w oczy rzucała się pomarańczowo-cielista, cieniutka, "naga zbroja", spod której sporo było widać. Taki zabieg się opłacił, bo oczy zebranych na evencie skierowane były właśnie na eksdziewczynę rapera. 35-latka na widok wymierzonych w nią aparatów szybko rozwarła usta, by dodać blasku śnieżnobiałymi zębami.