Odziana w różowy top i spódniczkę Roksana Węgiel zaskakuje odmienionym wizerunkiem. Pasuje jej taki styl? (FOTO)

Ostatnie tygodnie to niezwykle intensywny czas w życiu Roksany Węgiel. Piosenkarka wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami", a w międzyczasie szykowała się do ślubu, który, jeśli wierzyć w medialne doniesienia, odbędzie się w przyszłym miesiącu. Przed tygodniem 19-latka bawiła się z przyjaciółkami na wieczorze panieńskim w hiszpańskiej Marbelli.

Okazuje się, że nie były to jedyne aktywności Roksany. Do sieci trafił właśnie teledysk "1 na 100" z jej udziałem, w którym zagrała główną rolę kobiecą. Obok niej pojawiają się Mata, White 2115, a także Beteo i Janusz Walczuk. Dla przedstawionej historii scenerią stał się Kamień - wieś w województwie pomorskim. To tam odbyła się pierwsza edycja projektu "Hotel Maffija".

Roksana Węgiel niczym Barbie. Pasuje jej taki styl?

Węgiel pojawia się już w pierwszych sekundach teledysku. W oczy rzuca się stylizacja, w jakiej występuje - od stóp do głów ubrana jest na różowo, w krótką spódnicę i jeszcze krótszy top. Na jej szyi połyskuje z kolei ogromny naszyjnik z napisem "BABE". Nawiązania do znanej na całym świecie lalki są jednoznaczne. Co ciekawe, udział artystki w wideo raperów zaskoczyło fanów twórczości zarówno wokalistki, jak i raperów. Nie wszyscy też od razu ją poznali.

Roksany to się tam nie spodziewałem; Dopiero w połowie teledysku ogarnąłem, że to Roxie Węgiel; To naprawdę Roxie?; Niektórzy nie mogą pojąć, że Roxie nie jest już małą dziewczynką; Myślałem, że to Blanka - czytamy w komentarzach na YouTube i na Instagramie.

Jak podoba się wam Roksana w nieco odważniejszym wydaniu? W różu jej do twarzy?

