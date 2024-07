Roksana Węgiel bawi się na wieczorze panieńskim, paradując po ulicach w BIKINI (FOTO)

Wszystko wskazuje na to, że Roksana Węgiel i jej ukochany, Kevin Mglej, przygotowują się aktualnie do ślubu kościelnego i wesela. Potwierdzają to, chociażby ostatnie publikacje, jakie pojawiają się na instagramowym profilu wokalistki. Roxie jest aktualnie w Marbelii, gdzie wraz z przyjaciółkami celebruje swój panieński. Jej narzeczony w tym samym czasie relacjonuje na Instastories męski wypad.