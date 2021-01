Ofiara Armiego Hammera otwiera się na temat perwersyjnego seksu z gwiazdorem: "Miał różne przyrządy. Gryzł mnie po CAŁYM CIELE"

Lola 11 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Ja również lubię bdsm. Jeśli ktoś nie lubi to nikt nie ma prawa go zmuszać. Ale jeśli ja lubię i mój partner też to nie wyobrażam sobie, że miała bym komuś się tłumaczyć z tego, jak z jakiegoś zboczenia. Jak rozumiem, ta dziewczyna sama się zgodziła więc nie bardzo rozumiem. to chyba jednak szukanie sensacji. A teksty "zjem Cię" sugerujące kanibalizm są często spotykane w seksie. No, ale trzeba go uprawiać, Pudel..