Ofiara "Oszusta z Tindera" wyprzedała niemal wszystkie jego luksusowe ubrania. Zostawiła sobie JEDNĄ RZECZ... (FOTO)

Doris 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Nie wiem co kobiety mają że lecą na arabsko indyjskie urody. On wygląda już na narcyza ...za tą kasę co zaciągały same mogłyby prowadzić takie życie . Serio jakie muszą być niedowartościowane żeby to ON musiał finansować rzeczy na które same płaciły . I gdzie samokrytyka . Serio jak można nie widzieć że wyglądasz jak jego daleka uboga krewna albo czasem wręcz jak matka ....ta nowa jego dziunia idealnie do niego pasuje . A reszta sorry ale to wyłącznie głupota i zaślepienie . I żal że takich ludzi promują i nagrywają filmy .