Ofiara oszustwa na podstawionego Brada Pitta zabrała głos przed kamerami: "Ci ludzie zasługują na PIEKŁO"

Kontakt zainicjowała matka aktora, Jane Etta Pitt, której fikcyjny profil stworzyła grupa internetowych oszustów. Seniorka skutecznie namówiła 53-latkę do finansowego wsparcia jej syna, który, według przedstawionej przez nią wersji, potrzebował środków na leczenie raka nerki. Uwiarygodniły to wygenerowane przez AI fotografie aktora ze szpitalnego łóżka, oraz wysyłane przez niego miłosne wyznania. Na przestrzeni prawie 1,5-rocznej wymiany korespondencji Anne rozwiodła się z mężem. Zaślepiona uczuciem do gwiazdora przelała na jego konto 830 tysięcy euro, które uzyskała w wyniku podziału majątku.