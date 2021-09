Ognista Camila Cabello eksponuje nogi na czerwonym dywanie (ZDJĘCIA)

Cabello pozowała w ognistoczerwonej sukience ledwie zakrywającej jej uda, dzięki czemu artystka mogła pochwalić się zgrabnymi nogami. To w połączeniu z wyraziście czerwoną szminką oraz szpilkami pod kolor sprawiało, że od gwiazdy nie można było oderwać wzroku.

Choć Camila dopiero co skończyła promować Kopciuszka, jej kariera muzyczna nie poszła w zapomnienie. Podczas gali Billboard piosenkarka wystąpiła z najnowszym utworem Don't Go Yet, który pojawi się na jej nadchodzącej płycie.