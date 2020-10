Ojciec Britney Spears ZABRANIA JEJ ZAJŚĆ W CIĄŻĘ! "Na pewno miałaby już dziecko"

Mogę powiedzieć, że nadal kontrolowali to, czy ma dziecko, czy nie, czy wychodzi za mąż, czy nie, kim są jej przyjaciele, a to są wielkie rzeczy. Mówimy o pewnych sytuacjach w stylu "Opowieść podręcznej" i powstrzymywaniem jej przed urodzeniem dziecka. Nie mogę tego szczegółowo opisać i nie powiem konkretnie, ale wiem na pewno, że gdyby nie to wszystko, to już urodziłaby dziecko. Prawdopodobnie jej chłopak byłby teraz jej mężem i miałaby wokół siebie grupę przyjaciół - powiedziała Maxi.