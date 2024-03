Ojciec córki Kasi Kowalskiej zarzuca jej KŁAMSTWO: "Czara goryczy przelała się, gdy zasugerowała, że namawiałem ją do aborcji"

Kostek Yoriadis odniósł się do zarzutów Kasi Kowalskiej, która jakiś czas temu wyznała, że przed laty miał on zachęcać ją do usunięcia ciąży. Muzyk w ostrych słowach postanowił rozliczyć się z ekspartnerką, która w jego mniemaniu zbudowała swoją karierę na "manipulowaniu faktami".