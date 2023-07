Ojciec Dawida Kubackiego wspomina rodzinny dramat. "Syn bardzo cierpiał, tego nie da się opisać"

Minęły już niemal cztery miesiące od rodzinnego dramatu Dawida Kubackiego. Przypomnijmy, że w marcu skoczek został zmuszony do wycofania się z udziału w Pucharze Świata w związku z problemami zdrowotnymi swojej żony. Marta Kubacka trafiła wówczas do szpitala w wyniku poważnych problemów kardiologicznych, a lekarze walczyli o jej życie. Na szczęście dzięki opiece specjalistów żona sportowca zaczęła wracać do zdrowia i dziś dochodzi już do siebie w domowym zaciszu.