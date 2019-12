Ojciec Grety Thunberg bał się, że ZABIJE JĄ depresja: "Powiedzieliśmy jej, że jest zdana na samą siebie"

Silly 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Tego typu medialnie stręczone, w skali globalnej, występy aktywistów, to nic innego jak zaplanowana akcja socjotechniczna, mająca znamiona tzw. zarządzania strachem. Podobną zastosowano, jako jeden z elementów przygotowania opinii publicznej, przed wojną z Irakiem, kiedy to przed Senacka Komisją Praw Człowieka (USA) wystąpiła rzekoma iracka dziewczynka, opisująca w świetle kamer "okropieństwa reżimu Saddama". Później zaś okazało się, że było to córka kuwejckiego ambasadora, mająca wytworzyć większą akceptację światowej opinii publicznej do inwazji na Irak. Do dzisiaj – ponad MILION cywilnych (!) ofiar. Czy szeroko nagłaśniane występy Grety Thunberg są jedynie preludium do jakiegoś większego wydarzenia o charakterze politycznym lub kulturowym, okaże się w najbliższym czasie...