Ojciec Joanny Opozdy ZABIERA GŁOS w sprawie chrztu Vincenta

Ava 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A ja nie rozumiem po co ona próbuje tego tupa angażować w życie dziecka. Nie placi alimentów, nie widuje się z dzieckiem, nie interesuje go syn. Po co w takim razie ta szopka? Weź dziewczyno ochrzcij młodego po cichu, sama, bez imprezy. Mówisz, że sama go wychowujesz to wychowuj tak dalej, bez pisania do ojca dziecka czy jego rodziny o szczegółach. Wiadomo, potem antek (celowo z małej litery) pobiegnie do mediów i powie, że go od dziecka odcinasz ale chyba bym wolała to niż szarpanie się z nim na każdym kroku... Rób swoje, żyj, wychowuj dziecko. Odmawiaj konsekwentnie komentarzy na temat życia prywatnego. Pokaz klasę. Zobaczysz, na tym wygrasz.