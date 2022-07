TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, dlaczego chrzest u Królikowskich się nie odbył: "Joanna bała się o zdrowie i życie Vincenta"

Kolejne skandale z Antkiem Królikowskim w roli głównej doprowadziły do tego, że niegdyś lubiany przez opinię publiczną aktor pod napływem hejtu zmuszony był na pewien czas wycofać się z życia publicznego . Krótka przerwa od show biznesu widocznie zrobiła gwiazdorowi dobrze, o czym świadczyć mogą zdjęcia z niedawnego wypad "na miasto" w towarzystwie "tajemniczej Izabeli" i Bilguuna Ariunbaatara . 33-latek wyraźnie tryskał humorem, gdy maszerował z "paczką" przez Warszawę.

Szampański nastrój Antka może zaskakiwać o tyle, że celebryta ma obecnie sporo problemów na głowie. Stosunki z Joanną Opozdą delikatnie mówiąc nie należą do najlepszych. Tym bardziej, że nad (jeszcze) małżonkami wciąż wisi widmo batalii sądowej, która może potrwać całe lata.

To że matka syna "Królika" woli nie mieć z ekspartnerem nic do czynienia, nie ulega żadnej wątpliwości. Nie zdawaliśmy sobie jednak sprawy z tego, jak bardzo w ostatnim czasie ich konflikt eskalował. Do tego stopnia, że Opozda... nie zaprosiła męża i jego rodziny na chrzest jego własnego syna.