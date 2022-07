Antek Królikowski w hawajskiej koszuli snuje się po stolicy z Bilguunem Ariunbaatarem i Izabelą (ZDJĘCIA)

nick 16 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

jakbym miał tyle kasy co on i jego zasięgi to bym uciekł nad morze na stałe, tak jak borys szyc podobno, w nosie miałbym tą warszawe, szkoda życia na to miasto, 100 x lepiej jest mieszkać na półwyspie helskim albo możliwie blisko morza w Trójmieście