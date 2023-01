Ojciec kochanki Gerarda Pique WKRACZA DO AKCJI! Nie szczędził gorzkich słów pod adresem twórczości Shakiry...

misiax 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Ludzie się rozstają . Ten hejt to przesada . Ktoś taki jak shakira ma wianuszek adoratorów ,to nie jest sytuacja w której porzucona kobieta zostaje sama,bez perspektyw z dwojgiem dzieci i nie wie jak teraz potoczą się losy. Skoro facet zostawia rodzinę dla dużo młodszej kobiety bo się zakochał to nie płakała bym po nim. Zresztą nikt nie bierze pod uwagę że Shakira prywatnie może mieć cieżki charakter ,,diwy'' i może on uciekł z tego związku .