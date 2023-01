Hiszpański tabloid ujawnia, jak miewa się kochanka Gerarda Pique w obliczu medialnej nagonki: "NIE WYCHODZI Z DOMU"

Ola 7 min. temu zgłoś do moderacji 10 1 Odpowiedz

Przecież kilka dni temu załączyliście jej fotki, spacerującej z "teściami". Powinna się wstydzi tego co robiła, była kochanką, dołożyła swoją cegiełkę do rozpadu rodziny. Wyjadała z lodówki partnerki kochanka. Miała czelność przychodzić do ich domu. To jest chore !! Jest ładna, młoda, możliwe że zabawna ale bardzo źle się zachowała, zero wartości :( Kilka miesięcy temu robiła sobie jaja z Shakiry, tańczyła ze swoim wspaniałym chłopakiem do piosenki matki jego dzieci i wrzuciła to na instagram. Drogie Panie wspierajmy się, nie wchodźmy do łóżek facetów którzy są zajęci. Jeśli kochają was niech się rozstaną a później wchodzą w relacje z wami.